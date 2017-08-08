В Калужской области 32 тысячи животных получили паспорта

В Калужской области зарегистрировано 31 729 животных - 19 769 собак и 11 960 кошек. Об этом сообщил во вторник, 8 августа, на пресс-конференции председатель комитета по ветеринарии при правительстве региона Сергей СОКОЛОВСКИЙ.
- Много это или мало? Ежегодно мы обрабатываем от бешенства около 100 тысяч собак и кошек. Услуга эта бесплатная. Нет федеральной нормы, которая обязывала бы владельцев регистрировать домашних животных, не только собак и кошек, но и крупный рогатый скот, свиней, кур.
С января 2018 года должна появиться единая база регистрации животных, птиц, рыб и даже пчёл.
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