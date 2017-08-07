В Калуге прекратили поиски 13-летней девочки

Как мы уже рассказывали, в конце минувшей недели в Калуге искали 13-летнюю Полину Семенкину. Однако спустя сутки отряд «Лиза Алерт» сообщил, что поиски остановлены, так как заявка снята заявителем.

По всей видимости, близкие школьницы сообщили, что она найдена.