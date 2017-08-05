Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Суббота, 05 августа
70.23 / 72.97
$ 59.10 / 61.57
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

13-летняя девочка пропала в Калуге

05.08.2017 10:54 1 152 Дмитрий Ивьев
13-летняя девочка пропала в Калуге

В четверг, 3 августа, ушла из дома в Калуге и до сих пор не вернулась 13-летняя Полина СЕМЕНКИНА. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Рост: 170 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: каштановые, до плеч.

Была одета в тёмные джинсы, тёмно-сиреневые кроссовки, бежевый кардиган, футболку. С собой у школьницы был синий рюкзак с золотисто-коричневыми вставками.

Если кто-то что-либо знает о пропавшей, звоните по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие дети

Еще новости из рубрики «Происшествия»

23-летняя девушка утонула в калужской реке 04.08.2017 16:02

Обнинскую семейную пару спасли в Крымских горах 04.08.2017 14:29

Две «Газели» и «четвёрка» разбились на Киевской трассе 04.08.2017 11:33

22-летний парень утонул в карьере 04.08.2017 10:39

Полицейские скрутили калужанина, бившегося головой о машину 03.08.2017 17:12

05.08.2017 10:11 22 0
05.08.2017 10:10 25 0
04.08.2017 14:22 685 6
Все народные новости →

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
сб 12 августа, 10:00
Фестиваль «СолоМы»
д. Верхнее Гульцово
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 19 августа, 12:00
Фестиваль "Автострада-2017"
Сквер им. Волкова
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 23 сентября, 19:00
Концерт "Мертвые дельфины"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Для детей

сб 05 августа, 12:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория
сб 05 августа, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
вс 06 августа, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
пт 08 сентября, 21:00
"МАСТЕР". Лучшие песни за 30 лет.
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Дюнкерк
Тёмная башня
Стань легендой! Бигфут Младший
Новости компаний

Электроснабжение потребителей в г. Калуге, нарушенное сторонними организациями, восстановлено

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

Блоги

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Просто бложек - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44

Нитуш's блог - И снова Питер!!! Как можно в него не влюбиться?) И снова начало)

Нитуш 28 июл 2017 20:56