13-летняя девочка пропала в Калуге

В четверг, 3 августа, ушла из дома в Калуге и до сих пор не вернулась 13-летняя Полина СЕМЕНКИНА. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Была одета в тёмные джинсы, тёмно-сиреневые кроссовки, бежевый кардиган, футболку. С собой у школьницы был синий рюкзак с золотисто-коричневыми вставками.
Если кто-то что-либо знает о пропавшей, звоните по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.
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