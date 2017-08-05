13-летняя девочка пропала в Калуге

В четверг, 3 августа, ушла из дома в Калуге и до сих пор не вернулась 13-летняя Полина СЕМЕНКИНА. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: каштановые, до плеч.

Была одета в тёмные джинсы, тёмно-сиреневые кроссовки, бежевый кардиган, футболку. С собой у школьницы был синий рюкзак с золотисто-коричневыми вставками.

Если кто-то что-либо знает о пропавшей, звоните по телефонам 02 или 8 800 700 54 52.