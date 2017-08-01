Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Вторник, 01 августа
69.53 / 71.99
$ 58.93 / 61.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Городской голова рассказал, за какую зарплату люди не работают, а вредят

01.08.2017 14:22 8 2537 Оксана КОЛОСОВА
Городской голова рассказал, за какую зарплату люди не работают, а вредят

Со следующего года зарплаты сотрудников МАУ «Дирекция спортивных сооружений», скорее всего, вырастут на порядок. Однако и работы у них тоже прибавится. На понедельничной планёрке 31 июля городской голова Константин ГОРОБЦОВ предложил нагрузить работников учреждения обязанностями по организации всех спортивных мероприятий в Калуге. Сейчас эту работу выполняет Управление физкультуры, спорта и молодёжной политики.

- Вы сделали её (Дирекцию спортивных сооружений. – Прим. ред.) чисто хозяйственным органом, которая держит в штате от охранника до администратора спортивного зала. Скорее всего, у вас там даже сварщик есть. Штат раздутый, а результата вообще никакого нет. Это абсолютно неправильно, - сказал на совещании градоначальник, обращаясь к руководителю управления Игорю МАТВЕЕНКО. – А всё потому, что у дирекции очень скромные полномочия. Надо их расширить. Это же МАУ (муниципальное автономное учреждение. – Прим. ред.). Они с такой приставкой могут выполнять в городе всё, что касается спорта. И вам намного проще будет. Вы начнёте заниматься планированием, контролем, развитием, а сами функции по организации массовой спортивной работы плюс содержание спортивных объектов нагрузить на эту дирекцию.

Проработать необходимые предложения по реорганизации учреждения специалистам Управления физкультуры, спорта и молодёжной политики совместно с юристами поручили в течение августа. Одно из главных условий – чтобы зарплаты сотрудников дирекции спортивных сооружений наконец-то стали «понятными».  

- Зарплата там крайне низкая. Я как посмотрел – у нас таких зарплат вообще не существует в России! А оказывается, у нас есть, - рассказал на совещании Константин Горобцов. – Зачем мы издеваемся над людьми и в то же время держим такой штат? Если человек отвечает за функционал и содержание спортивных объектов, у него никак не может быть зарплата 8 тыс. рублей или 4500. Человек за эту зарплату вообще не будет ничего делать. Он только вредить может за такую зарплату. Давайте, вы за август вместе с юристами проработаете предложения. Но дирекцию обязательно надо делать сильной структурой. Сложите на неё много работы, много ответственности и очень большой функционал.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество константин горобцов игорь матвеенко зарплата статистика

Еще новости из рубрики «Общество»

Женщину обвинили в массовом убийстве собак 01.08.2017 16:03

Чиновница попалась на фиктивной регистрации иностранцев 01.08.2017 11:21

В Калуге построят новый храм 01.08.2017 09:53

Пропавший грибник найден 31.07.2017 17:02

Воинское кладбище в Калуге: попрание могил и забытая история 31.07.2017 16:48

31.07.2017 17:45 1283 6
29.07.2017 08:17 1120 22
28.07.2017 15:51 2371 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 06 августа, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе

Концерты

сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Блоги

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Анатолий Митричу на заметку - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44

Нитуш's блог - И снова Питер!!! Как можно в него не влюбиться?) И снова начало)

Нитуш 28 июл 2017 20:56

Хорошая музыка - WOLFENSTEIN

Viktorch1311 27 июл 2017 22:36