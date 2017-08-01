Городской голова рассказал, за какую зарплату люди не работают, а вредят

Со следующего года зарплаты сотрудников МАУ «Дирекция спортивных сооружений», скорее всего, вырастут на порядок. Однако и работы у них тоже прибавится. На понедельничной планёрке 31 июля городской голова Константин ГОРОБЦОВ предложил нагрузить работников учреждения обязанностями по организации всех спортивных мероприятий в Калуге. Сейчас эту работу выполняет Управление физкультуры, спорта и молодёжной политики.

- Вы сделали её (Дирекцию спортивных сооружений. – Прим. ред.) чисто хозяйственным органом, которая держит в штате от охранника до администратора спортивного зала. Скорее всего, у вас там даже сварщик есть. Штат раздутый, а результата вообще никакого нет. Это абсолютно неправильно, - сказал на совещании градоначальник, обращаясь к руководителю управления Игорю МАТВЕЕНКО. – А всё потому, что у дирекции очень скромные полномочия. Надо их расширить. Это же МАУ (муниципальное автономное учреждение. – Прим. ред.). Они с такой приставкой могут выполнять в городе всё, что касается спорта. И вам намного проще будет. Вы начнёте заниматься планированием, контролем, развитием, а сами функции по организации массовой спортивной работы плюс содержание спортивных объектов нагрузить на эту дирекцию.

Проработать необходимые предложения по реорганизации учреждения специалистам Управления физкультуры, спорта и молодёжной политики совместно с юристами поручили в течение августа. Одно из главных условий – чтобы зарплаты сотрудников дирекции спортивных сооружений наконец-то стали «понятными».

- Зарплата там крайне низкая. Я как посмотрел – у нас таких зарплат вообще не существует в России! А оказывается, у нас есть, - рассказал на совещании Константин Горобцов. – Зачем мы издеваемся над людьми и в то же время держим такой штат? Если человек отвечает за функционал и содержание спортивных объектов, у него никак не может быть зарплата 8 тыс. рублей или 4500. Человек за эту зарплату вообще не будет ничего делать. Он только вредить может за такую зарплату. Давайте, вы за август вместе с юристами проработаете предложения. Но дирекцию обязательно надо делать сильной структурой. Сложите на неё много работы, много ответственности и очень большой функционал.