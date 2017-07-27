Калуга возьмёт в кредит 200 миллионов рублей

В пятницу, 28 июля, состоится электронный аукцион на право заключения муниципального контракта с организацией, которая предоставит Калуге кредит в размере 200 миллионов рублей. Заёмные средства предназначены для «финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств областного центра».

Кредит планируется получить сроком на 3 года. Начальная цена контракта составляет 68 млн. 499 тыс. рублей – это процентная ставка в размере 11,41% на весь период заимствования.

Напомним: ранее на сайте госзакупок была размещена документация об электронном аукционе на право заключения контракта с организацией, которая предоставит МУП «Калугатеплосеть» кредит в размере 350 миллионов рублей.