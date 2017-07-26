Пропавший мужчина найден

Как мы рассказывали, почти месяц близкие искали 27-летнего жителя Козельска, преподавателя танцев.

В среду, 26 июля, он был найден. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». В полиции нам эту информацию подтвердили.

Где всё это время был мужчина, не сообщается.