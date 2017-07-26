Почти месяц ищут 27-летнего мужчину

29 июня ушёл из дома и до сих пор не вернулся 27-летний Александр Титов. Мужчина живёт в Козельске, работает преподавателем танцев.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, 21 июля в полицию обратились родственники.

Сейчас к поискам подключились и волонтёры.

Приметы:

рост 170 см,

тёмно-русые волосы,

карие глаза.

Был одет в утеплённую синюю куртку с капюшоном, голубые рваные джинсы, чёрные кожаные туфли, серый свитер, белую футболку с надписью «Россия».

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.