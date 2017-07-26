Почти месяц ищут 27-летнего мужчину

29 июня ушёл из дома и до сих пор не вернулся 27-летний Александр Титов. Мужчина живёт в Козельске, работает преподавателем танцев.
Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, 21 июля в полицию обратились родственники.
Сейчас к поискам подключились и волонтёры.
Приметы:
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Был одет в утеплённую синюю куртку с капюшоном, голубые рваные джинсы, чёрные кожаные туфли, серый свитер, белую футболку с надписью «Россия».
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.
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