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Почти месяц ищут 27-летнего мужчину

26.07.2017 11:45 1 2448 Елена Французова
Почти месяц ищут 27-летнего мужчину

29 июня ушёл из дома и до сих пор не вернулся 27-летний Александр Титов. Мужчина живёт в Козельске, работает преподавателем танцев.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, 21 июля в полицию обратились родственники.

Сейчас к поискам подключились и волонтёры.

Приметы:

  • рост 170 см,
  • тёмно-русые волосы,
  • карие глаза.

Был одет в утеплённую синюю куртку с капюшоном, голубые рваные джинсы, чёрные кожаные туфли, серый свитер, белую футболку с надписью «Россия».

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52.


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Тэги: общество александр титов

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