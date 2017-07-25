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После критики Артамонова глава Малоярославца ушёл в отставку

25.07.2017 14:53 8 2248 Елена Французова
После критики Артамонова глава Малоярославца ушёл в отставку

Во вторник, 25 июля, ушёл в отставку по собственному желанию глава администрации Малоярославца Григорий Харлампов. Соответствующее решение на внеочередном заседании Думы Малоярославца поддержали местные депутаты. Об этом сообщил главный редактор местной газеты Владимир Заболотский.

Напомним, что накануне на планёрке в областной администрации глава Калужской области Анатолий Артамонов раскритиковал городскую администрацию, назвав его главу – Григория Харлампова - проходимцем. В Малоярославце чиновники так и не смогли оформить необходимые документы для включения города в федеральную программу благоустройства «Комфортная среда». Кроме того, губернатор  попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на дело Харлампова. При этом он предложил Харлампову и депутатам Малоярославца уйти в отставку.

- У меня тогда вопрос возникает к депутатам городского собрания, - подчеркнул Артамонов. - У нас, насколько я понимаю, партия «Единая Россия» там имеет большинство. Для чего жители выбирали вас и какие позиции вы отстаиваете? Им надо встречаться с людьми, с жителями, которые голосовали. С какой совестью они будут смотреть… Они же там людям пообещали сто коробов. Их и избрали. На их месте нужно взять бы и сейчас сложить полномочия от такого позора. Всем. Если они честные люди, они так и должны сделать. Не только этот глава городской администрации, но и они, которые им руководили. Должны все вместе уйти.

В администрации Малоярославца отставку главы пока не комментируют.

Фото: malkray.ru.


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Тэги: общество анатолий артамонов григорий харлампов владимир заболотский

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