Сенатор от Калужской области: депутат должен получать гораздо больше, чем учитель или врач

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей АЛЕКСАНДРОВ на днях прокомментировал агентству Regions.ru новость о решении красноярских депутатов вдвое увеличить себе зарплату. По мнению сенатора, представляющего законодательную власть Калужской области, парламентарии должны зарабатывать больше, чем учителя или врачи.

- Кому сколько платить – это целая политика, - цитирует его агентство. - Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема – почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? – пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? – пусть пишет на пеньке, как Ленин. Кстати, Ленин в шалаше написал свой известный трактат «Государство и революция», отчего впоследствии сотряслись государственные устои России. Но это все пустые, уличные разговоры, такой подход неверен. Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника.

В то же время Александров подчеркнул, что учителя, врачи, шахтеры – все специалисты – должны получать достойную зарплату.

- И эта зарплата должна повышаться, - считает он. - Есть регионы, где депутаты зарплату вообще не получают. Но если депутаты нужны региону как работники на постоянной основе, являются профессионалами - их зарплата должна быть достаточно высокой.