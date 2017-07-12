Фестиваль семейной рыбалки перенесён на август

Как мы уже рассказывали, газета «Комсомольская правда-Калуга» приглашает читателей на первый фестиваль семейной рыбалки. Изначально планировалось, что он пройдёт 16 июля. Однако по техническим причинам проведение перенесено на 13 августа.
Море рыбы, горы призов, анимация для малышей, мастер-классы и лектории от экспертов, веселые розыгрыши и состязания для мам и пап, атмосфера семейного праздника, а главное - заряд отличного настроения до конца лета - гарантированы. Подробнее по ссылке.
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