Во второй половине июля на территории Калужской области установится хорошая погода и всякий опытный рыбак должен этим воспользоваться!
Газета «Комсомольская правда-Калуга» приглашает вас на первый фестиваль семейной рыбалки.
Море рыбы, горы призов, анимация для малышей, мастер-классы и лектории от экспертов, веселые розыгрыши и состязания для мам и пап, атмосфера семейного праздника, а главное - заряд отличного настроения до конца лета - гарантированы. Поймать «РЫБУ МЕЧТЫ» сможет каждый вне зависимости от возраста! Состоится фестиваль в воскресенье, 16 июля, в эко-клубе Голицыно.
Участие в фестивале семейной рыбалки АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОЕ
, однако обязательна
предварительная запись на него.
Сделать это можно одним из двух способов: