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заполнив спецформу по ссылке: Запись участников фестиваля семейной рыбалки.

Во второй половине июля на территории Калужской области установится хорошая погода и всякий опытный рыбак должен этим воспользоваться!Газета «Комсомольская правда-Калуга» приглашает вас на первый фестиваль семейной рыбалки.Море рыбы, горы призов, анимация для малышей, мастер-классы и лектории от экспертов, веселые розыгрыши и состязания для мам и пап, атмосфера семейного праздника, а главное - заряд отличного настроения до конца лета - гарантированы.Участие в фестивале семейной рыбалки, однакопредварительная запись на него.Сделать это можно одним из двух способов: