Срочное объявление для рыбаков Калужской области!
Фестиваль семейной рыбалки
Приглашаем на весёлый и захватывающий праздник от «Комсомольской правды – Калуга»
Срочное объявление для рыбаков Калужской области! А также их жён и детей!
Во второй половине июля на территории Калужской области установится хорошая погода и всякий опытный рыбак должен этим воспользоваться!

Газета «Комсомольская правда-Калуга» приглашает вас на первый фестиваль семейной рыбалки.

Море рыбы, горы призов, анимация для малышей, мастер-классы и лектории от экспертов, веселые розыгрыши и состязания для мам и пап, атмосфера семейного праздника, а главное - заряд отличного настроения до конца лета - гарантированы.

Поймать «РЫБУ МЕЧТЫ» сможет каждый вне зависимости от возраста!

Состоится фестиваль в воскресенье, 16 июля, в эко-клубе Голицыно.

Участие в фестивале семейной рыбалки АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОЕ, однако обязательна предварительная запись на него.

Сделать это можно одним из двух способов:

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