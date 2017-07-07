Великое переселение и несостоявшийся праздник первого помидора

Продолжаем наш дачный марафон!

Конечно, надо было заранее думать о том, куда я буду пересаживать помидоры, предназначенные для выращивания в теплице. Как я рассказывала, ни дачи, ни даже огородика у нашей семьи нет. Но тогда, в начале марта, когда наш «Дачный марафон» только стартовал, лето казалось таким далёким, а веры в то, что на моих мини-грядках что-то вырастет и доживёт хотя бы до мая, не было совсем.

Интернет в помощь

Сначала предполагалось, что «печорские» отправятся на грядки к моему коллеге Александру Фалалееву, который вместе со мной ввязался в этот дачный эксперимент. Но, когда я увидела, каким количеством растительности обзавелись Сан Саныч и его супруга, обременять их ещё и своими 14 помидорными кустиками стало как-то неловко. Поэтому я позвонила подруге, которая живёт в частном доме и в свободное от работы время занимается садово-огородной деятельностью, и попыталась пристроить «печорских» ей. Однако место под солнцем, точнее, в теплице, оказалось уже занято. Зато подруга дала мне дельный совет, предложив поискать новый домик для помидоров через друзей в социальных сетях. Что я и сделала. Разместила в одной женской группе сообщение: мол, не дайте пропасть прекрасной рассаде - и стала ждать.

Две Саши

На мою просьбу почти сразу откликнулись две моих хороших знакомых, две Саши: Александра Дебрянская и Александра Догадина. Саша Дебрянская, кстати, моя коллега. С Сашей Догадиной тоже когда-то работали вместе. Девушки написали, что готовы позаботиться о моих помидорах и время от времени рассказывать мне об их самочувствии.

В условленный день стаканчики с кустиками были упакованы в большой ящик и переданы в надёжные руки Саши Дебрянской. Часть баночек она забрала себе, часть отвезла Саше Догадиной. Вскоре после переезда помидоры были высажены на грядки в теплицах. В ближайшие дни станет понятно, как они пережили это важное событие.

Коктейль для помидоров

Вообще, Саша Дебрянская рассаду похвалила. Сказала, что выросла она хорошая и сильная. С конца мая «печорские» жили на балконе. Правда, к середине июня они слегка погрустнели, поникли, кое-где появились жёлтые листочки. Видимо, запас витаминов в том грунте, который был в стаканчиках, уже заканчивался.

Незадолго до переезда помидоров кошка подружилась-таки с ними: нюхала, но слопать уже не пыталась.

За решением проблемы я отправилась в специализированный магазин. Вернулась оттуда с ёмкостью, напоминающей формой маленькую канистру, внутри которой находился волшебный питательный коктейль для моих помидоров. Дома развела содержимое бутылочки водой в необходимой пропорции, полила растения и стала ждать чуда. И оно не заставило себя долго ждать. Буквально через полтора часа рассаду было не узнать: листики расправились, посвежели и похорошели.

Второе чудо

Что касается комнатных помидоров «балконное чудо», которое растёт у меня на работе, то предыдущие две недели я наблюдала за его развитием дистанционно, поскольку была в отпуске. Каждые три-четыре дня я просила коллегу Лену Французову заглянуть в офис «Золотого квадрата» и справиться о самочувствии «чуда». И каждый раз ожидала, что она ответит: «Оксана, всё плохо». Эти опасения были связаны в первую очередь с тем, что незадолго до отпуска одна веточка комнатных помидоров едва не сломалась под тяжестью ягод. Пришлось закреплять её, но уверенности в том, что она приживётся, было мало. Так что каждый раз, когда Лена говорила, что помидорчики растут, а ягодки краснеют, я испытывала удивление и радость. Вернувшись из отпуска, полила «балконное чудо» волшебным витаминным напитком, чтобы и дальше радовало глаз.

Внешне «балконное чудо» выглядит симпатично, а вот какое оно на вкус - пока неизвестно.

В конце прошлой недели собиралась было устроить праздник первого помидора - одна ягода выглядела красной, спелой, даже кожура на ней кое-где лопнула. Но… случилась маленькая неприятность: во время фотосессии помидорчик оторвался, упал на пол и треснул. Чтобы добро не пропало даром, коллега из «Золотого квадрата» заботливо собрала маленькие зёрнышки и прикопала их в горшочек. Надежды на то, что они взойдут, конечно, мало, но вдруг? Это же не какие-то там комнатные помидоры, а «балконное чудо»!