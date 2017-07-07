Цены за месяц выросли на 0,7%

В июне 2017 года по сравнению с маем цены на продукты в Калужской области выросли на 0,7%. Такие данные в пятницу, 7 июля, озвучили на совещании в правительстве.

- В течение месяца увеличились цены на плодоовощную продукцию, включая картофель, сахар, муку, - подчёркивают в пресс-службе правительства. - Уменьшились - на яйца, макаронные и крупяные изделия.

По сравнению с соседними областными ценами, в Калуге самые дешевые сыр, яйца, сахар, печенье, соль, рис и лук. Самые дорогие - мясные консервы и сливочное масло.