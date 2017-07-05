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Солнечные часы установили в монастыре под Калугой

05.07.2017 16:34 2 345 Дмитрий Ивьев
Солнечные часы установили в монастыре под Калугой

На минувшей неделе в селе Спас на территории Спасо-Преображенского Воротынского монастыря появились солнечные часы. Они предназначены для измерения истинного солнечного времени на меридиане, проходящей через монастырский двор, и для вычисления среднего времени Московской часовой зоны, то есть – времени, которое мы привыкли узнавать по наручным часам и мобильным телефонам. Чтобы им было понятнее, как пользоваться солнечными часами, инструкция награвирована прямо на циферблате.  

- Показания солнечных часов всего четыре раза в году совпадают с показаниями наручных часов, - рассказал нам Александр БОЛДЫРЕВ – мастер, изготовивший часы. - В остальные дни года солнечные часы либо отстают, либо спешат. Поэтому нужно учитывать специальную поправку на величину, именуемую уравнением времени.  График уравнения времени награвирован прямо на циферблате. Инструмент может регистрировать время с точностью 150 секунд. Публичных солнечных часов, измеряющих время с такой высокой точностью, в России еще не было. Поскольку солнечные часы установлены в монастыре, их циферблат украшен хризмой – известной еще с 4-го века монограммой Иисуса Христа и девизом. В качестве девиза, на солнечных часах награвированы слова апостола Павла: «Итак, доколе есть время, будем делать добро...».

Часы изготовили на средства местных прихожан.

Ранее часы работы этого же мастера установили в школе №5 на улице Дзержинского.


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Тэги: общество александр болдырев

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