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«Великое стояние на Угре-2017»: палили громко, но недолго

03.07.2017 16:27 1 237 Оксана КОЛОСОВА
«Великое стояние на Угре-2017»: палили громко, но недолго

В минувшие выходные, 1 и 2 июля, на берегу Угры в районе села Дворцы в Дзержинском районе яблоку упасть было негде. В течение двух дней здесь проходил исторический праздник по случаю 537-й годовщины Великого стояния на Угре.

По мнению большинства советских и российских историков, военные действия 1480 года между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III положили конец монголо-татарскому игу, и Российское государство обрело независимость.

Утром в субботу на берегу Угры раскинулся ярмарочный городок, где гости праздника могли купить изделия ручной работы: игрушки, украшения, одежду, косметику. Работали старинные аттракционы, с которыми соседствовали современные забавы типа батутов.

Центральным же событием праздника, ради которого, собственно, под Дворцы приехало примерно 5 тысяч зрителей, стала реконструкция Великого стояния. Организаторы обещали, что это будет масштабное зрелище. В «битве» участвовало 300 «воинов» - членов военно-исторических клубов из Калуги, Москвы, Орла, Смоленска. С собой реконструкторы привезли оружие и снаряжение тех времён, а также с полсотни лошадей.

- Они показали все элементы боя, который мог произойти в 1480 году: построение, столкновение, конные атаки, действие артиллерийского наряда, - рассказал в интервью ИА ТАСС директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ.

Пушки палили громко, часто и очень натурально. Правда, недолго: «бой» длился примерно полчаса. Другие признаки масштабности, увы, назвать трудно, хотя мы подобными зрелищами в общем-то не избалованы. На реконструкциях Бородинского сражения и Куликовской битвы бывать пока не приходилось. Регулярно ездим только на «сражение» под Малоярославцем. Но по сравнению с ним реконструкция Великого стояния выглядела несколько кукольно и скомканно.


«Битва» Ивана III и хана Ахмата.

Осложняли восприятие «боя» и некоторые технические моменты в организации мероприятия. Например, рядом со сценой слышимость была хорошая. А вот до зрителей, расположившихся чуть дальше, доносились лишь обрывки музыки и комментариев ведущего. Впрочем, по мнению калужан, которые побывали на прошлогодней реконструкции Великого стояния, нынешняя была организована на порядок лучше.

Программу второго дня праздника из-за плохой погоды пришлось урезать. Из «военных действий» была только пальба из пушек под возгласы стреляющих: «Слава русскому оружию!» Зрители отвечали дружным «ура!».


«Две армии дошли до грани: меж ними – нитью серебра кристально чистая Угра…»

Кстати

Победить монголо-татар помогла… дизентерия

Преимущественно конное ордынское войско в качестве провианта использовало в основном овец, стада которых следовали в обозе. Большое количество лошадей и скота в течение длительного стояния на одном месте опустошили все запасы корма в округе, и войско начало испытывать острый недостаток в фураже. Кроме того, в ордынском войске началась и стала набирать силу эпидемия повальной болезни. По описанным в летописях признакам это, предположительно, была дизентерия. Русских эпидемия не затронула.

Фото автора.


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Тэги: фоторепортаж общество виталий бессонов

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