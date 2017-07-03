Губернатор назвал себя нахлебником

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник, 3 июля, на рабочем совещании правительства посетовал на высокое давление на бизнес в нашей стране. В качестве положительного примера, к которому стоит стремиться, он привёл Вьетнам. С президентом этой страны Чан Дай Куангом Артамонов встречался на минувшей неделе в Москве.

Говоря о высоких темпах роста экономики Вьетнама, губернатор заявил, что этому способствует абсолютная раскрепощенность бизнеса.

- Любой человек, который решил заняться каким-либо делом, не встречает на своем пути никаких препятствий, - подчеркнул Артамонов. - И никому не должен рассказывать, докладывать, отчитываться. Он просто производит ту продукцию, которую он может производить. Если он умеет варить суп, он становится на тротуаре, разжигает свою керосинку, готовит суп и угощает этим супом - за деньги, конечно – тех, кто в этом нуждается. Вот и всё. Он совершенно не обременяет себя какими-либо подозрениями, что к нему сейчас придут с контролем, начнут спрашивать, где он купил эту крупу, где он купил вермишель, мясо и так далее. И так во всех видах деятельности.

Кроме того, по словам губернатора, власти Вьетнама берут на себя обязательства прокладывать все коммуникации, если иностранный инвестор решил построить в стране какое-либо производство.

- Поэтому, конечно же, нам нужно снижать давление на бизнес, - считает глава региона. - Конечно же, мы в этой деятельности контрольно-надзорной преуспели. Она становится зачастую просто непосильным бременем. И эту работу, безусловно, надо максимально упрощать. Чтобы тот, кто хочет себя проявить в труде, созидании, мог бы это делать. Мы все, все, кто в этом зале, почти все, за исключением водоканала, энергетиков, кто производственной деятельностью занимается, все остальные – просто нахлебники. На шее у тех людей, кто трудится. Включая и губернатора. Я ничего не произвожу. Только распоряжаюсь. Зачастую мы мало спрашиваем у людей: нам надо этим распоряжаться или нет. Поэтому это надо понимать, когда мы поучаем кого-либо, как кому что нужно делать.