Пропавшая 14-летняя девочка нашлась

В пятницу, 30 июня, в Калуге нашлась 14-летняя школьница. Об этом в соцсетях сообщила её мама.

- Спасибо всем большое, я её нашла, - написала женщина.

Где всё это время находился ребёнок, не уточняется.

Напомним, что во вторник девочка ушла из дома. Родители сразу же обратились в полицию и написали призывы о помощи в соцсетях.