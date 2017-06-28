14-летняя девочка пропала в Калуге

Во вторник, 27 июня, ушла из дома и до сих пор не вернулась 14-летняя Мария РАЕВСКАЯ. Девочка проживает на улице Димитрова в Калуге.

Как сообщили нам в УМВД по Калужской области, с заявлением обратились родители. Семья благополучная. Причины ухода подростка из дома выясняются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 02 (102).