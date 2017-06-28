14-летняя девочка пропала в Калуге

Во вторник, 27 июня, ушла из дома и до сих пор не вернулась 14-летняя Мария РАЕВСКАЯ. Девочка проживает на улице Димитрова в Калуге.
Как сообщили нам в УМВД по Калужской области, с заявлением обратились родители. Семья благополучная. Причины ухода подростка из дома выясняются.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 02 (102).
|
Дети заблудились в лесу, когда пошли искать отца 28.06.2017 16:57
Кировская недорезня бензопилой 28.06.2017 15:54
Пропавшая пенсионерка нашлась 28.06.2017 15:30
Двое маленьких детей потерялись в лесу 28.06.2017 12:35
«Шевроле» влетел в дерево 28.06.2017 11:43
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: