Калужским вузам запретят тестировать мигрантов

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник, 26 июня, поручил отправлять всех мигрантов, прибывших в наш регион, для оформления документов в деревню Старомихайловское Боровского района. Там, напомним, недавно открылся областной Многофункциональный миграционный центр.

По словам Артамонова, медицинские освидетельствования и тестирования на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ иностранных граждан нужно проводить только там. Ранее подобные экзамены проходили в учебных заведениях Калуги.