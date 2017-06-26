Калужским вузам запретят тестировать мигрантов

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник, 26 июня, поручил отправлять всех мигрантов, прибывших в наш регион, для оформления документов в деревню Старомихайловское Боровского района. Там, напомним, недавно открылся областной Многофункциональный миграционный центр.
По словам Артамонова, медицинские освидетельствования и тестирования на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ иностранных граждан нужно проводить только там. Ранее подобные экзамены проходили в учебных заведениях Калуги.
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