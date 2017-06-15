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Многофункциональный миграционный центр открылся в Калужской области

15.06.2017 17:26 0 1235 Дмитрий Ивьев
Многофункциональный миграционный центр открылся в Калужской области

В четверг, 15 июня, в деревне Старомихайловское Боровского района открылся региональный Многофункциональный миграционный центр.

Это государственное учреждение создано на основе опыта Москвы и Тульской области для комплексного обслуживания мигрантов. Здесь иностранцы могут оформить и получить патент на работу.

В одном месте мигранты смогут пройти медобследование, сдать экзамены на знание русского языка, истории России и законодательства. Центр работает с понедельника по пятницу, с 9-00 до 18-00 без перерыва на обед.

- Калужский регион динамично развивается, активно привлекает инвесторов, реализует проекты, которые должно поддерживаться соответствующим уровнем квалификации и количеством рабочей силы, - заявил во время церемонии открытия первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр ГОРОВОЙ.

По словам губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, в ближайшие пять-шесть лет калужской экономике дополнительно потребуется около 63 000 рабочих и специалистов. Часть этих вакансий будет замещена иностранными гражданами.

- В создании центра были заинтересованы и крупные промышленные предприятия, и организации малого и среднего бизнеса, - подчеркнул глава региона. - Учтено и мнение калужан. Центр находится за пределами больших городов и не создает проблем для их жителей. Здесь созданы комфортные условия для тех, кто проходит необходимые для получения разрешения на работу процедуры. Обратившись в этот центр, трудовой мигрант будет четко знать, как сделать законным свое пребывание на территории региона.

Анатолий Артамонов обратил особое внимание на то, что с созданием миграционного центра многократно снижается коррупциогенность, исчезают мошеннические схемы:

- Все услуги предоставляются по минимальной цене и без посредников, которые ранее использовали иностранную рабочую силу в целях наживы. Это, безусловно, будет благоприятно сказываться и на имидже Калужской области, и страны, в целом.

Фото: пресс-служба правительства.


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Тэги: область общество анатолий артамонов александр горовой

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