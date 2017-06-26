Молодежь нашла «героев нашего времени»

26.06.2017 12:35 541

24 июня в сквере имени Волкова состоялся культурно-спортивный праздник «Герои нашего времени», организованный в рамках празднования Дня молодежи.

В мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления Александр Иванов, начальник управления спорта и молодежной политики города Игорь Матвеенко, председатель Молодежной палаты при Городской Думе Калуги Михаил Соколов.

Третий год подряд управление физической культуры спорта и молодежной политики совместно с Молодежной палатой при Городской Думе Калуги при поддержке Городской Думы города Калуги и фракции партии «Единая Россия» приглашают всех желающих сформировать команды для участия в этом мероприятии.

Цель праздника – популяризация занятий физической культурой и спортом, активного образа жизни, работа над освоением нормативов комплекса ГТО.

Одиннадцать команд, в состав которых входили шесть человек (четверо юношей и две девушки), преодолевали полосу препятствий, состоящую из одиннадцати этапов. Сделать это было нужно за максимально короткое время.

Глава Городского самоуправления Александр Иванов в приветственном слове участникам соревнований отметил важность популяризации спорта среди калужан: «Сегодняшнее утро я с удовольствием начал с зарядки вместе с вами - участниками соревнований. Благодарю всех, кто откликнулся на призыв молодежной палаты при Городской Думе Калуги принять участие в этом замечательном культурно-спортивном празднике с громким названием «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»! Вы показываете великолепный пример окружающим, маленьким калужанам, подросткам, побуждаете их к активным занятиям спортом». Глава города поздравил всех с приближающимся Днем молодежи, который отмечают 27 июня.