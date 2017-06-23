Роспотребнадзор разрешил купаться в Яченском водохранилище

В пятницу, 23 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало результаты исследования водоёмов в нашем регионе. В Калуге число мест, где разрешено купаться, увеличилось. В частности, в него попало Яченское водохранилище - участок в районе бора.
Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам
Калуга
|
Мосальский район
|
Куйбышевский район
|
Спас - Деменский район
|
Барятинский район
|
Кировский район
|
Бабынинский район
|
Козельский район
|
Перемышльский район
|
Мещовский район
|
Дзержинский район
|
Юхновский район
|
Износковский район
|
Не рекомендуется купаться в следующих водоемах
Калуга
|
Боровский район
|
Жуковский район
|
Дзержинский район
|
Медынский район
|
Юхновский район
|
Малоярославецкий район
|
Тарусский район
|
|
«Я болтун, чего греха таить» 23.06.2017 14:54
Когда в Калугу придёт «розовое лето»? 23.06.2017 12:13
Учебных террористов задержали в Калуге 23.06.2017 12:04
Помидоры резко подешевели 23.06.2017 11:41
Вторую очередь Музея истории космонавтики обещают сдать в декабре 23.06.2017 10:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: