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Роспотребнадзор разрешил купаться в Яченском водохранилище

23.06.2017 14:09 8 1126 Дмитрий Ивьев
Роспотребнадзор разрешил купаться в Яченском водохранилище

В пятницу, 23 июня, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало результаты исследования водоёмов в нашем регионе. В Калуге число мест, где разрешено купаться, увеличилось. В частности, в него попало Яченское водохранилище - участок в районе бора.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга

  • р. Песочня в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»
  • Андреевский карьер
  • озеро Резвань
  • Сероводородные озера
  • Яченское водохранилище (район Бора)

Мосальский район

  • водоем г. Мосальск

Куйбышевский район

  • пруд д. Падерки-Казенные
  • пруды верхний и нижний в д. Садовище

Спас - Деменский район

  • озеро «Лесхоз»
  • озеро «Старый карьер»
  • озеро «Новый карьер»
  • озеро «Ангстрем»
  • озеро «Ипотское»

Барятинский район

  • озеро в с.Барятино ул.Елкина
  • озеро д. Шершнево

Кировский район

  • озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины)
  • озеро Верхнее (пляж городского парка; ул. Набережная)

Бабынинский район

  • пруд д. Лапино
  • пруд д. Холопово

Козельский район

  • р. Другузка (пляж в черте города)
  • р. Жиздра (в районе ул. Колхозная; ул. Достоевского г. Козельска)
  • пруд г. Сосенский

Перемышльский район

  • озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль)

Мещовский район

  • река Турея (пляж на проспекте Революции)

Дзержинский район

  • озеро в д. Озеро
  • река Угра (д. Тучнево, д. Люблинка)

Юхновский район

  • река Кунава (г. Юхнов)

Износковский район

  • пруд с. Износки

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД)
  • Яченское водохранилище (район лодочной станции)
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск)
  • Рождественские пруды
  • пруд Мостовский карьер (озеро Угорское)
  • пруд в д. Вырка Верхняя
  • пруд в д. Вырка Нижняя (обнаружена патогенная сальмонелла)

Боровский район

  • река Истья
  • река Страдаловка
  • река Протва

Жуковский район

  • река Протва

Дзержинский район

  • река Угра (п. Товарково)
  • река Шаня (г. Кондрово, ул.Набережная)
  • обводненный карьер д.Новоскаковское
  • река Суходрев (п. Полотняный Завод)

 

Медынский район

  • река Шаня в д. Радюкино
  • река Медынка в г.Медынь

Юхновский район

  • река Угра (г. Юхнов, район монастыря)

Малоярославецкий район

  • река Суходрев

Тарусский район

  • река Ока в селах Волковское, Кузьмищево, Ладыжино, в районе б/о «Серебряный век», в городском парке

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Тэги: общество

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