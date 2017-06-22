Зарплата в Калуге выросла почти до 39 тысяч

Средняя начисленная зарплата в Калуге в мае составила 38 960 рублей. Такие данные в четверг, 22 июня, опубликовал Калугастат.

По сравнению с предыдущим месяцем заработок вырос на 1,2%. За год рост составил 4,5%.

Цены за месяц выросли на 0,4%, за год – на 5,4%.