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Зарплата в Калуге выросла почти до 39 тысяч

22.06.2017 17:02 10 343 Дмитрий Ивьев
Зарплата в Калуге выросла почти до 39 тысяч

Средняя начисленная зарплата в Калуге в мае составила 38 960 рублей. Такие данные в четверг, 22 июня, опубликовал Калугастат.

По сравнению с предыдущим месяцем заработок вырос на 1,2%. За год рост составил 4,5%.

Цены за месяц выросли на 0,4%, за год – на 5,4%.


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Тэги: зарплата статистика

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