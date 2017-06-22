Зарплата в Калуге выросла почти до 39 тысяч

Средняя начисленная зарплата в Калуге в мае составила 38 960 рублей. Такие данные в четверг, 22 июня, опубликовал Калугастат.
По сравнению с предыдущим месяцем заработок вырос на 1,2%. За год рост составил 4,5%.
Цены за месяц выросли на 0,4%, за год – на 5,4%.
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Средняя зарплата в Калуге выросла до 37 790 рублей 25.05.2017 11:20
Средняя зарплата упала до 36 тысяч рублей 23.02.2017 18:44
Средняя зарплата в декабре превысила 42 тысячи рублей 03.02.2017 09:40
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