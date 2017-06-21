Перенесено начало акции Свеча Памяти

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Калуге пройдёт традиционная акция Свеча Памяти. Изначально сообщалось, что она начнётся в 22:00, однако в последний день организаторы сообщили о переносе.
- Участники начнут собираться у Вечного огня в 21:00, - рассказали в Областном молодёжном центре. - Сама акция начнётся в 21:30 с небольшого митинга, после чего участники выстроятся в форме определенной фигуры, ставшей символом этого дня, зажгут свечи и почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
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