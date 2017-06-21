Глас народа
Среда, 21 июня
65.11 / 67.57
$ 58.38 / 60.72
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Перенесено начало акции Свеча Памяти

21.06.2017 11:09 0 545 Дмитрий Ивьев
Перенесено начало акции Свеча Памяти

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Калуге пройдёт традиционная акция Свеча Памяти. Изначально сообщалось, что она начнётся в 22:00, однако в последний день организаторы сообщили о переносе.

- Участники начнут собираться у Вечного огня в 21:00, - рассказали в Областном молодёжном центре. - Сама акция начнётся в 21:30 с небольшого митинга, после чего участники выстроятся в форме определенной фигуры, ставшей символом этого дня, зажгут свечи и почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Невероятно низкая ставка по ипотеке 21.06.2017 13:07

В Калуге нашли 3-летнего ребёнка, тайком вывезенного из Италии 21.06.2017 08:42

Строителей-нелегалов задержали в Людиново 20.06.2017 15:20

В Калуге состоится встреча с автором романа-саги «Русский крест» 20.06.2017 15:16

23-летнего мужчину оштрафовали за песню в интернете 20.06.2017 15:00

20.06.2017 20:10 918 12
20.06.2017 17:18 330 3
20.06.2017 16:35 871 4
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 июня, 10:30
Фестиваль "Дикая мята"
Тульская область
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

чт 22 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 24 июня, 10:30
Мастер-классы для детей
Дом мастеров
вс 25 июня, 14:00
Мастер-класс "Шоколадный десерт"
АртНуво, Художественная студия

Концерты

чт 22 июня, 19:00
Концерт "Я влюблен в тебя, Россия"
Гостиные ряды
пт 23 июня, 19:00
Концерт "Кармина бурана"
Гостиные ряды
пт 23 июня, 19:00
Концерт ансамбаля "Калужский сувенир"
Филармония
сб 24 июня, 19:29
Концерт группы "Артек Электроника"
Небо, антикафе

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Мумия
Тачки 3
Новости компаний

Новые возможности в компании «Армтек»

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46