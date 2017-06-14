Калужане зажгут свечи в канун Дня памяти и скорби

В среду, 21 июня, в 22:00 традиционная акция Свеча Памяти пройдёт в Калуге в сквере Воинов-интернационалистов.
- Мы хотим отдать дань уважения всем, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая нас, - сообщает областной молодёжный центр. - Всем, кто принял на себя основной удар. Мы хотим почтить память наших героев. И приглашаем всех неравнодушных принять участие в этой акции.
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