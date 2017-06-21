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В Калуге открылась выставка «Молодой художник 2017»

21.06.2017 09:09 0 264
В Калуге открылась выставка «Молодой художник 2017»

20 июня Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов принял участие в открытии выставки, которая организована в рамках конкурса «Молодой художник 2017» Молодежной палатой при Городской Думе.

Принять участие в выставке работ смогли все жители Калужской области в возрасте от 18 до 35 лет. Стили, направления и техника работ — свободные.

Александр Иванов: «Сегодня мы присутствуем на очень хорошей акции, и здесь мне бы хотелось отметить работу Молодежной палаты второго созыва при Городской Думе города Калуги. 24 января 2017 года ребята приступил к работе. Это молодые люди, которые прошли нелегкий конкурсный отбор.

Молодежь активно взялась за работу. Об этом говорят уже реальные их дела, например, данный конкурс».

 За короткий срок ребята уже организовали несколько благотворительных акций в приюте «Мечта», приняли участие в городских субботниках, были волонтёрами на Красной Площади, приняв участие в Параде Победы, активно участвовали в акциях «Дерево Победы» и «Зажги свечу» в память о погибших в радиационных авариях и катастрофах. И сегодня по их инициативе открылась замечательная выставка, где все калужане могут показать себя. Конкурс продлится до 29 июня, после чего будут подведены итоги и состоится церемония награждения победителей на одном из ближайших заседаний Городской Думы.

Кроме выставки художественных работ, в ближайшую субботу, 24 июня, в 10-00 в сквере им. Волкова члены Молодежной палаты проведут культурно-спортивное мероприятие «Герои нашего времени», на которое приглашают всех желающих.


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Тэги: oбщество городская дума

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