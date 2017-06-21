В Калуге нашли 3-летнего ребёнка, тайком вывезенного из Италии

В конце мая в калужское региональное ведомство судебных приставов поступил запрос о розыске ребенка - уроженца итальянского города Салерно. Предполагалось, что вместе с мамой он находится в Калуге. Инициатива розыска исходила от отца, который обратился в посольство.

Судебные приставы установили, что 3-летний ребенок действительно в Калуге с мамой.

- Женщина, взяв своего сына, прилетела на Родину, скрыв от мужа тот факт, что больше в Италию не вернётся, - сообщила во вторник, 20 июня, пресс-служба УФССП по Калужской области.

Информацию приставы передали в посольство. Теперь они надеются, что родители сумеют прийти к мирному соглашению, ведь они имеют равные права на ребёнка.