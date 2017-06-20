Большая пресс-конференция Виктора Бабурина

Во вторник, 20 июня, состоялась традиционная большая пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Калужской области Виктора Бабурина для главных редакторов районных СМИ и областных изданий. Это тот формат, когда повестку дня задаёт не власть, а – через журналистов – само население области.

Первый вопрос – об инвестиционной политике региона. С одной стороны ПИИ – это драйвер экономического роста региона, благодаря которому правительству области удаётся выполнять все свои социальные обязательства. Однако с другой стороны ранее правительство подвергалось критике за то, что иностранцы поставлены в привилегированное положение по сравнению с калужскими предприятиями традиционной промышленности.

«Механизм запущен, но его нужно регулировать»

По словам Виктора Бабурина, успешная инвестиционная политика – не что иное как результат совместной, слаженной работы всех ветвей власти в области.

- Мы освободили инвесторов от уплаты налога на землю и налога на прибыль. Это дало результат, но руководители местных предприятий, среди которых много и депутатов областного парламента, считали несправедливым, что эти льготы касаются только иностранцев.

Сейчас, по словам Виктора Сергеевича, этот перекос устранён. Налоговые льготы в равной степени касаются как иностранных, так и российских инвесторов.

«Я сторонник укрупнения медучреждений»

Резонансная тема – ликвидация хирургического отделения в Думиничской районной больнице. Жители района опасаются, что под лозунгом оптимизации будет попросту сокращение медицинской помощи.

Виктор Бабурин эти опасения отверг. Во-первых, первичная хирургическая помощь в Думиничах остаётся, равно как и сохраняется количество коек.

С другой стороны, укрупнение медучреждений – это историческая необходимость. Медицинская помощь становится всё более высокотехнологичной, от врачей требуется всё более высокая квалификация. Поэтому путь создания крупных межрайонных центров вместо сети районных больниц – стратегически верный.

Другое дело, что это требует не только реорганизации собственно лечебной инфраструктуры, но и развития медицинского транспорта, а также повышение качества дорог в регионе. Вот над этим и сфокусируются власти области, в том числе и депутаты.

«На каждый метр дороги выделяются деньги»

Отдельно во время пресс-конференции затронули вопрос ремонта и содержания дорог. Недавно созданная комиссия при Законодательном Собрании по этому вопросу под руководством депутата Дмитрикова взялась за работу достаточно активно, и это чувствуют даже в районах.

По мнению Виктора Бабурина комиссия Дмитрикова – это лишь верхний уровень. Для эффективного же надзора за расходованием бюджетных средств на ремонт дорог нужно создать аналогичные депутатские комиссии во всех муниципалитетах области.

«Добиться полного использования земли можно только экономическими методами»

Не могли журналисты районок и не затронуть такую наболевшую тему как заброшенные земли сельхозназначения, которых в области – 43%. Эта тема Виктору Бабурину известна как никому другому – ведь, именно калужане были инициаторами соответствующих законодательных инициатив в Государственной Думе. Вопрос о рациональном использовании пахотных земель был заронут и на недавней «Прямой линии с Владимиром Путиным».

По словам Виктора Бабурина, экономические рычаги воздействия на нерадивых землевладельцев задействованы не до конца. В частности, недавнее повышение ставки налога на землю, возможно будет не последним.

«Экология – это наше здоровье»

Журналисты из областного центра вспомнили о недавно принятом законе об экологическом образовании.

- Это очень важно, что наших детей уже с детского сада будут приучать беречь природу, - отметила заслуженный работник средств массовой информации Евгения Миленушкина. - Однако как быть с взрослыми, которые не стесняясь мусорят на улице?

По мнению Виктора Сергеевича, как бы там ни было, но калужане с каждым годам становятся в этом смысле цивилизованнее. Со стороны же власти тоже достаточно недоработок. В частности, в городах должно быть по крайней мере достаточное количество урн, требования к сетевым магазинам по содержанию прилегающей территории должны быть конкретизированы.

- Твёрдые коммунальные отходы – это не мусор, а вторичный ресурс, сырьё, которое можно с успехом использовать. Поэтому утилизацией таких отходов должен заниматься бизнес. А вот как его привлечь – это уже задача властей, - отметил Виктор Бабурин.

«Газета должна быть интересной»

- Мы живем в такое время, когда каждый должен постоянно доказывать свою нужность, - заметил руководитель Заксобрания. Касалось это и самих журналистов районных газет, участвующих в пресс-конференции.

По словам Виктора Сергеевича, если писать только о том, какой хороший глава администрации, тираж не повысишь. Газета должна быть интересной, объективной, использовать все достижения информационных технологий.

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