В калужском аэропорту потушили учебный пожар

Пожарно-тактические учения прошли в понедельник, 19 июня, в аэропорту «Калуга». Спасатели тренировались тушить крупный пожар. Учения прошли успешно.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который через год примет Россия. В Калуге, напомним, к турниру строят две тренировочные базы. Ожидается, что в нашем городе будет жить одна или несколько сборных, которые приедут на чемпионат.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.