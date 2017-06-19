Пропавшего юношу нашли

В воскресенье, 18 июня, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пропавший в Малоярославце 18-летний юноша найден.
В полиции нам эту информации подтвердили. По словам молодого человека, он уезжал отдыхать. Нашли его волонтёры совместно с полицией.
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