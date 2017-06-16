Пропал 18-летний юноша

В среду, 14 июня, ушел из дома и до сих пор не вернулся 18-летний Александр ТОКАРЕВ. Юноша проживает в Малоярославце.
Приметы:
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Особые приметы - шрам на левой стороне лица под подбородком.
Был одет в серую толстовку с оранжевым капюшоном, чёрные джинсы, чёрные кожаные кроссовки. С собой у молодого человека были документы и рюкзак, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Калуга».
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).
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