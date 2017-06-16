Что подешевело за неделю

В пятницу. 16 июня, правительство Калужской области опубликовало статистику по ценам в магазинах нашего региона.

За неделю, с 7 по 14 июня, подешевели сливочное масло, огурцы и томаты. Изменения составили от 1 до 5%.

В то же время увеличились цены на картофель, капусту, морковь и яблоки. Эти овощи и фрукты подорожали примерно на 4%.