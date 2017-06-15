Продолжительность жизни в Калужской области выросла на 7 лет

В четверг, 15 июня, в Обнинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Этот праздник, напомним, традиционно отмечается в третье воскресенье июня.
Собравшихся в медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России медработников поприветствовал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Он подчеркнул, что медики внесли большой вклад в улучшение демографической ситуации в области.
По числу родившихся на тысячу населения наш регион занимает второе место в Центральном федеральном округе.
- У нас стало рождаться больше детей, - отметил губернатор. - Это говорит о том, что в семьях появилось больше уверенности в завтрашнем дне, в будущем своих детей. Сегодня у нас молодая семья с одним ребенком становится редкостью.
Благотворно сказалось на ситуации в области и открытие в Калуге перинатального центра, построенного благодаря реализации инициатив президента России Владимира Путина. Меньше чем за год помощь там оказали более 2500 женщинам, в центре родилось 1793 ребёнка. Укомплектованность врачами при этом превышает средние показатели по всем российским перинатальным центрам.
В 2016 году в Калужской области удалось в 1,4 раза снизить младенческую смертность, а уровень материнской смертности сократился до нуля.
Губернатор также напомнил, что средняя продолжительность жизни в области за 16 лет выросла с 64 до 71 года. Уменьшилась смертность населения от внешних причин, от болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, от инфекционных заболеваний. Среди регионов ЦФО по коэффициенту смертности Калужская область уступает только Белгородской.
- Медицина сегодня научилась справляться с теми недугами, которые в прежние времена тяжело излечивались, - заявил Артамонов. - В обществе постепенно повышается культура отношения к собственному здоровью. Всё это тоже серьезно влияет на продолжительность жизни.
По мнению губернатора, одним из важных достижений также является тот факт, что за последние три года в регионе существенно сократился дефицит врачей, на 30% увеличилась численность квалифицированных специалистов, оказывающих помощь сельскому населению.
В ходе торжественного мероприятия лучшие медработники были удостоены почетных званий, получили государственные и региональные награды и почетные грамоты.
Фото: пресс-служба правительства.
Многофункциональный миграционный центр открылся в Калужской области 15.06.2017 17:26
Иван III – основатель государства Российского 31.03.2017 19:21
Это было не стояние, а противостояние! 30.03.2017 16:56
У недобросовестных коммунальщиков отняли 12 домов 21.12.2016 17:02
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: