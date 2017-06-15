Продолжительность жизни в Калужской области выросла на 7 лет

В четверг, 15 июня, в Обнинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Этот праздник, напомним, традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Собравшихся в медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России медработников поприветствовал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Он подчеркнул, что медики внесли большой вклад в улучшение демографической ситуации в области.

По числу родившихся на тысячу населения наш регион занимает второе место в Центральном федеральном округе.

- У нас стало рождаться больше детей, - отметил губернатор. - Это говорит о том, что в семьях появилось больше уверенности в завтрашнем дне, в будущем своих детей. Сегодня у нас молодая семья с одним ребенком становится редкостью.

Благотворно сказалось на ситуации в области и открытие в Калуге перинатального центра, построенного благодаря реализации инициатив президента России Владимира Путина. Меньше чем за год помощь там оказали более 2500 женщинам, в центре родилось 1793 ребёнка. Укомплектованность врачами при этом превышает средние показатели по всем российским перинатальным центрам.

В 2016 году в Калужской области удалось в 1,4 раза снизить младенческую смертность, а уровень материнской смертности сократился до нуля.

Губернатор также напомнил, что средняя продолжительность жизни в области за 16 лет выросла с 64 до 71 года. Уменьшилась смертность населения от внешних причин, от болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, от инфекционных заболеваний. Среди регионов ЦФО по коэффициенту смертности Калужская область уступает только Белгородской.

- Медицина сегодня научилась справляться с теми недугами, которые в прежние времена тяжело излечивались, - заявил Артамонов. - В обществе постепенно повышается культура отношения к собственному здоровью. Всё это тоже серьезно влияет на продолжительность жизни.

По мнению губернатора, одним из важных достижений также является тот факт, что за последние три года в регионе существенно сократился дефицит врачей, на 30% увеличилась численность квалифицированных специалистов, оказывающих помощь сельскому населению.

В ходе торжественного мероприятия лучшие медработники были удостоены почетных званий, получили государственные и региональные награды и почетные грамоты.

Фото: пресс-служба правительства.