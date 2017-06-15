Глас народа
Пятница, 16 июня
63.04 / 65.48
$ 56.02 / 58.32
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Продолжительность жизни в Калужской области выросла на 7 лет

15.06.2017 17:31 0 775 Дмитрий Ивьев
Продолжительность жизни в Калужской области выросла на 7 лет

В четверг, 15 июня, в Обнинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Этот праздник, напомним, традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Собравшихся в медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России медработников поприветствовал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Он подчеркнул, что медики внесли большой вклад в улучшение демографической ситуации в области.

По числу родившихся на тысячу населения наш регион занимает второе место в Центральном федеральном округе.

- У нас стало рождаться больше детей, - отметил губернатор. - Это говорит о том, что в семьях появилось больше уверенности в завтрашнем дне, в будущем своих детей. Сегодня у нас молодая семья с одним ребенком становится редкостью.

Благотворно сказалось на ситуации в области и открытие в Калуге перинатального центра, построенного благодаря реализации инициатив президента России Владимира Путина. Меньше чем за год помощь там оказали более 2500 женщинам, в центре родилось 1793 ребёнка. Укомплектованность врачами при этом превышает средние показатели по всем российским перинатальным центрам.

В 2016 году в Калужской области удалось в 1,4 раза  снизить младенческую смертность, а уровень материнской смертности сократился до нуля.

Губернатор также напомнил, что средняя продолжительность жизни в области за 16 лет выросла с 64 до 71 года. Уменьшилась смертность населения от внешних причин, от болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, от инфекционных заболеваний. Среди регионов ЦФО по коэффициенту смертности Калужская область уступает только Белгородской.

- Медицина сегодня научилась справляться с теми недугами, которые в прежние времена тяжело излечивались, - заявил Артамонов. - В обществе постепенно повышается культура отношения к собственному здоровью. Всё это тоже серьезно влияет на продолжительность жизни.

По мнению губернатора, одним из важных достижений также является тот факт, что за последние три года в регионе существенно сократился дефицит врачей, на 30% увеличилась численность квалифицированных специалистов, оказывающих помощь сельскому населению.

В ходе торжественного мероприятия лучшие медработники были удостоены почетных званий, получили государственные и региональные награды и  почетные грамоты.

Фото: пресс-служба правительства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: область общество здравоохранение

Еще новости из рубрики «Общество»

Многофункциональный миграционный центр открылся в Калужской области 15.06.2017 17:26

Иван III – основатель государства Российского 31.03.2017 19:21

Это было не стояние, а противостояние! 30.03.2017 16:56

Школа в Кошелеве: два бассейна, комната релакса и оплата в столовой отпечатком ладони 24.12.2016 13:08

У недобросовестных коммунальщиков отняли 12 домов 21.12.2016 17:02

14.06.2017 13:25 1613 13
13.06.2017 21:34 1300 7
13.06.2017 17:36 1440 12
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 20 июня, 19:00
Концерт группы Jazzatov band
Дом музыки
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

пт 16 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 17 июня, 10:30
Мастер-классы для детей
Дом мастеров
сб 17 июня, 13:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория

Концерты

пт 16 июня, 18:00
Концерт "В мире танца"
Гостиные ряды
сб 17 июня, 18:00
Концерт "Души таинственные струны"
Гостиные ряды
пн 19 июня, 11:00
Концерт "В мире животных"
Дом музыки
пн 19 июня, 19:34
Концерт "И классика, и джаз"
Небо, антикафе

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Мумия
Тачки 3
Новости компаний

Праздник талантов «Эликора»

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46