Любимов рассказал про профессиональную деформацию в Калуге

Губернатор Рязанской области и бывший городской голова Калуги Николай ЛЮБИМОВ рассказал на днях, что во время работы в горуправе прошел через профессиональную деформацию.
- Даже приезжая на отдых за границу, первым делом я смотрел не на достопримечательности, а на тротуарную плитку, ливнёвку, мусоровозы, - приводит его слова «Рязанский городской сайт».
По словам Любимова, руководители муниципалитетов должны «болеть» городским хозяйством, знать его и «не должны проходить мимо любого безобразия».
- Где-то приходится обращать внимание на эти безобразия мне, потому что я отвечаю за весь регион, - подчеркнул он.
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