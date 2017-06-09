Любимов рассказал про профессиональную деформацию в Калуге

Губернатор Рязанской области и бывший городской голова Калуги Николай ЛЮБИМОВ рассказал на днях, что во время работы в горуправе прошел через профессиональную деформацию.

- Даже приезжая на отдых за границу, первым делом я смотрел не на достопримечательности, а на тротуарную плитку, ливнёвку, мусоровозы, - приводит его слова «Рязанский городской сайт».

По словам Любимова, руководители муниципалитетов должны «болеть» городским хозяйством, знать его и «не должны проходить мимо любого безобразия».

- Где-то приходится обращать внимание на эти безобразия мне, потому что я отвечаю за весь регион, - подчеркнул он.