Александр Иванов поздравил калужан с Днем России

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов сердечно поздравил калужан от имени депутатов Городской Думы с главным государственным праздником нашей страны – Днем России.
«Этот день стал символом гражданского мира и доброго согласия на основе закона и справедливости, - подчеркнул Глава города. – Хочу пожелать всем нам знать историю своего государства и гордиться ею, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за процветание и успех России, верить только в лучшее, ценить могущество державы и дорожить своей малой родиной! Пусть в семьях царит мир, согласие и благополучие!»
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