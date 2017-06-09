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Александр Иванов поздравил калужан с Днем России

09.06.2017 10:30 0 124
Александр Иванов поздравил калужан с Днем России

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов сердечно поздравил калужан от имени депутатов Городской Думы с главным государственным праздником нашей страны – Днем России.
«Этот день стал   символом гражданского мира и доброго согласия на основе закона и справедливости, - подчеркнул Глава города. – Хочу пожелать всем нам знать историю своего государства и гордиться ею, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за процветание и успех России, верить только в лучшее, ценить могущество державы и дорожить своей малой родиной! Пусть в семьях царит мир, согласие и благополучие!»


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Тэги: oбщество городская дума день россии

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