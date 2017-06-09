Александр Иванов поздравил калужан с Днем России

09.06.2017 10:30 124

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов сердечно поздравил калужан от имени депутатов Городской Думы с главным государственным праздником нашей страны – Днем России.

«Этот день стал символом гражданского мира и доброго согласия на основе закона и справедливости, - подчеркнул Глава города. – Хочу пожелать всем нам знать историю своего государства и гордиться ею, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за процветание и успех России, верить только в лучшее, ценить могущество державы и дорожить своей малой родиной! Пусть в семьях царит мир, согласие и благополучие!»