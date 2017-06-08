У торговца забрали партию одежды на 1,6 миллиона

В обнинском торговом центре полицейские изъяли партию спортивной одежды с признаками несоответствия заявленным торговым маркам.

Причиной проверки стала жалоба одного из покупателей, который усомнился в качестве товара.

Всего у предпринимателя забрали 2031 единицу одежды и обуви на 1 656 500 рублей.

- Продукция направлена на экспертизу, - сообщили в четверг, 8 июня, в УМВД по Калужской области. - В случае установления факта несоответствия изъятой продукции, в отношении владельцев торговой точки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Фото: УМВД по Калужской области.