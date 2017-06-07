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Калуга не попала в число самых пьющих регионов

07.06.2017 16:03 14 779 Дмитрий Ивьев
Калуга не попала в число самых пьющих регионов

Объём продаж крепких алкогольных напитков России за последние пять лет снизился сразу на 40% - с 10,9 литра на душу населения в 2011 году до 6,6 литра в 2016 году. Такие данные представлены в отчёте, опубликованном на днях Роспотребнадзором.

Больше всего спиртного продают в Магаданской области (14,1 л на душу населения), Москве (13,3 л), Республике Коми и Сахалинской области (13 л).

Калужская область держится в середине списка. В нашем регионе уже несколько лет подряд продают 5-8 литров крепкого спиртного в год в расчёте на каждого жителя.

Самые низкие показатели в Республике Ингушетии и Чечне  - по 0,1 л.


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Тэги: общество алкоголь статистика

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