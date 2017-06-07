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Рынок «Калуга» обойдется инвесторам в 4,7 млрд. рублей

07.06.2017 12:01 0 754
Рынок «Калуга» обойдется инвесторам в 4,7 млрд. рублей

7 июня состоялось внеочередное заседание Городской Думы Калуги.

По предложению главных распорядителей бюджетных средств депутаты внесли изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Калуги на 2017 год.

В частности, будет выделено 357,5 тыс. рублей на установку дополнительных светильников в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №7» и установку видеонаблюдения в «Доме музыки».

На основании уведомлений профильного министерства Калужской области внесены изменения в ведомственную структуру расходов бюджета Калуги за счет межбюджетных трансфертов по управлению социальной защиты города Калуги в сумме 85 636,2 тыс. рублей на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка.

В «Часе контроля» депутаты заслушали информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой» по ул.Грабцевское шоссе, 4б, в частности строительства второй очереди. Объем инвестиций – 4,7 млрд. руб. Как пояснил начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Алексей Дулишкович, в настоящее время рынок «Калуга» имеет статус ярмарки. Комплекс предусматривает размещение внутри здания более 100 торговых мест, вещевой рынок на улице – 500 мест. На постоянной основе проводятся ярмарки калужских сельхозпроизводителей и областной смотр-конкурс «Покупай калужское». По словам директора рынка, ежедневно его посещают 1200-1300 калужан.

У депутатов возникли вопросы к инвестору по поводу обустройства комфортного и безопасного подъезда к рынку «Калуга» общественного и личного транспорта, парковочного пространства, строительства крытого помещения для вещевой торговли. Вопрос остается на контроле у депутатов.

Заместитель председателя Городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов проинформировал присутствующих и включении  депутата Людмилы Сусовой в состав фракции «Единая Россия» на основе её личного заявления.


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Тэги: oбщество городская дума

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