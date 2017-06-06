В школьной столовой нашли просроченные продукты

В Виньковской начальной школе в Ферзиковском районе нашли просроченные продукты.
- В пищеблоке находились продукты питания – кефир и хлеб - с истекшим сроком годности, - сообщила во вторник, 6 июня, прокуратура Калужской области.
Директор школы оштрафован на 3 тысячи рублей.
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