Калужанку признали самой роскошной женщиной России

В субботу, 3 июня, в Москве прошёл финал национального конкурса красоты «Missis World Russia». Как мы рассказывали, впервые в нём приняла участие калужанка - 38-летняя Руслана Тверская.
Напомним, что в конкурсе могли принимать участие только замужние женщины либо женщины с детьми.
- За всю историю существования «Миссис» не было такого количества финалисток. Это прорыв! 48 участниц, 10 из них - многодетные мамы, - сообщают организаторы.
Руслана Тверская.
Награждение Русланы Тверской.
Победительница конкурса - Анна Шпикельман.
В итоге победительницей конкурса была признана 29-летняя Анна Шпикельман из Новосибирска. Калужанка была удостоена титула «Миссис Роскошь». А по итогам зрительского голосования Руслана Тверская оказалась на 12 месте.
Фото: «ВКонтакте».
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