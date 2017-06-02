Пропавшую 16-летнюю девушку нашли живой

Пропавшая в Калуге 16-летняя школьница Анастасия Гордеева, о которой мы писали 1 июня, нашлась. С ней всё в порядке, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Где в течение 10 дней пропадала девушка, пока не сообщается.
|
Классный шашлык возьми с собой на пикник 01.06.2017 14:11
«Том Сойер» зовёт калужан покрасить старый дом 01.06.2017 08:52
МЧС покажет технику на набережной 01.06.2017 08:27
Власти объяснили перенос памятника Ленину 31.05.2017 16:39
Городские депутаты пожаловались на чиновников 31.05.2017 16:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: