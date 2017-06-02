Пропавшую 16-летнюю девушку нашли живой

Пропавшая в Калуге 16-летняя школьница Анастасия Гордеева, о которой мы писали 1 июня, нашлась. С ней всё в порядке, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Где в течение 10 дней пропадала девушка, пока не сообщается.