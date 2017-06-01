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Отель Four Points by Sheraton провел благотворительную акцию в честь Дня защиты детей

01.06.2017 14:44 5 548
Отель Four Points by Sheraton провел благотворительную акцию в честь Дня защиты детей

30 мая в честь Дня защиты детей в отеле Four Points by Sheraton Kaluga была проведена благотворительная акция для воспитанников социального приюта для детей  и подростков «Мечта» и социально-реабилитационного центра «Надежда». Руководство отеля организовало для детей праздничный обед с развлекательной программой.

В банкетном зале, в котором собралось более 40 детей, развернулась шоу-программа со сказочными персонажами, конкурсами, пародиями, в которых с радостью принимали участие все дети. Хороводы, сбивание кеглей, кидание мячей в обруч, перетягивание каната и даже танцы и хоровое исполнение. Веселые клоуны, проводившие игры и конкурсы, дарящие призы и сладости, очень быстро сумели подружиться с ребятами и увлечь их.

Яркий праздник, безусловно, запомнится детишкам надолго. А главное, благотворительный праздник подарил воспитанникам социального приюта то, чего им так не хватает, – теплоту общения, внимание и заботу.

Генеральный менеджер отеля Заплетина Елена Анатольевна очень бережно относится к сохранению традиции проведения подобных встреч. По ее мнению, иностранный бизнес в России не только для того чтобы заработать, но и для того, чтобы внести вклад в социальную жизнь города. «Все лучшее – детям»,  вклад в подрастающее поколение России – несомненно, принесет пользу будущему города. Тем самым и мы реализуем одну из ключевых человеческих потребностей – делать добрые дела.

Мы надеемся, что помогли детям выйти за рамки привычной жизни, зарядиться хорошим настроением и почувствовать праздник Детства.

Отель Four Points by Sheraton  планирует продолжение сотрудничества с социальными учреждениями Калужской области и организацию новых встреч с его подопечными.  


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