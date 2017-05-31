Попытка № 2: «Центральный» опять собираются сдать в концессию

В среду, 31 мая, на заседании комиссии городской Думы по муниципально-частному партнёрству был рассмотрен очередной проект реконструкции кинотеатра «Центральный». Его на суд депутатов представили специалисты частной компании, которая занимается оказанием услуг в сфере недвижимости.

- Инвестором было предложено после реконструкции кинотеатра разместить там досуговый центр для детей и взрослых, - сообщает пресс-служба городской Думы. – В здании «Центрального» планируется обустроить кинозалы на 160 и 500 мест, музыкальный зал, зону общественного питания, детский познавательный центр «Город профессий», выставочные залы, музей занимательных наук и техники, банкетный зал.

Проект предусматривает использование и территории сквера за кинотеатром. Там авторы идеи предлагают разместить детскую автошколу, батут и верёвочный парк.

Реализация проекта планируется в форме государственно-частного партнёрства через заключение концессионного соглашения. Объём инвестиций предусмотрен в размере около 170 млн. рублей.

Члены комиссии предложили авторам концепции доработать её и затем вынести на рассмотрение инвестиционного и градостроительного советов.

Напомним: это будет уже вторая попытка сдать кинотеатр «Центральный» в концессию. Первая попытка была предпринята около года назад. Горуправа планировала заключить соглашение с Фондом развития культуры. Однако решение об этом так и не было принято по причине того, что в конкурсной документации оказались некие невыполнимые условия. На данный момент кинотеатр «Центральный» находится в ведении МУП «Управление комплексного обслуживания населения».

Фото: гордума и ГТРК Калуга.