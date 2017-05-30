Полмиллиарда на благоустройство

По инициативе Президента Владимира Путина и поддержке партии «Единая Россия» в стране запущена масштабная программа городского благоустройства. Калужской области в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» будет перечислено 262 млн. рублей. Ещё 283 млн. рублей будет выделено из областного и местного бюджетов.

Как сделать так, чтобы каждый рубль из этой суммы был потрачен на удовлетворение реальных потребностей людей? Об этом шла речь на круглом столе «Роль общественности в формировании комфортной городской среды» в Законодательном собрании Калужской области под председательством Виктора Бабурина.

Главное – инициатива горожан

Проанализировав вопросы, которые задавались избирателями в ходе прошлогодней предвыборной кампании, депутаты «Единой России» пришли в выводу, что одной из наиболее насущных остаётся проблема создания современной и комфортной городской среды.

Исходя из этого «Единая Россия» инициировала поправки в федеральный бюджет с целью реализации партийного проекта «Городская среда». Он предполагает поэтапное, до 2022 года благоустройство дворовых территорий и мест и общественных пространств в областных центрах и муниципалитетах.

- Нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, - отметил Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию в 2016 году.

В связи с этим одно из главных условий проекта – инициатива людей. Только сами жители будут решать что и как благоустроить в их дворах. Более того, калужане должны не просто высказать пожелания, но и лично внести свой вклад в благоустройство своего двора и города: либо помогая физически, либо внеся финансовый взнос в размере 1% от общей стоимости проекта благоустройства.

Беспрецедентная программа

По словам Виктора Бабурина, такого объёма федеральной поддержки на благоустройство область ещё не получала. Всего на формирование комфортной городской среды до конца года будет потрачена огромная сумма – более полумиллиарда рублей.

Программа благоустройства городской среды охватывает широких спектр задач – от установки урн до обустройства парковок и озеленения. В этом году в Калужской области она затронет 22 населённых пункта. Основная часть средств перепадёт областному центру, вторым городом станет Обнинск, также значительная часть средств предоставляется городам Кондрово и Сосенский.

Председатель Заксобрания области отметил, что финансирование следующего этапа программы в 2018 году во многом будет зависеть от того, насколько успешной будет её реализация в году нынешнем. Поэтому призвал всех депутатов – и областного, и городского уровня, максимально активно включиться в её реализацию.

В Калуге – 6 млн. 400 тыс. на округ

По словам председателя Городской Думы Калуги Александра Иванова, в областном центре насчитывается 25 депутатских округов, каждому из которых на благоустройство будет выделена равная сумма – 6 млн. 400 тыс. рублей.

Для того, чтобы инициатива граждан получила реальное воплощение, они должны совместно со своим депутатом подготовить заявку, которую передать в муниципальные органы власти. Срок приёма заявок крайне ограничен – до 15 июня этого года.

С другой стороны, по мнению Виктора Бабурина, искусственных перекосов в распределении средств никто создавать не будет, но если в каком-то округе как жители, так и их депутат не проявят заинтересованности, их средства будут переданы в те округа, где жители включатся в программу более активно.

- Будем идти туда, где люди просят, - подчеркнул Виктор Сергеевич.

Важные ограничения

Присутствующие на мероприятии представители горуправы отметили важные параметры программы благоустройства.

Во-первых, она не касается дорог и дорожного хозяйства в целом. То есть в рамках неё нельзя привлечь средства для строительства дорог, обустройства их освещения и так далее.

Во-вторых, благоустройству подлежит только земля, которая находится в муниципальной собственности. Поэтому, к примеру, территория КНУ, которая относится к федеральной собственности, под действие программы не подпадает.

Также пока под вопросом благоустройство за счёт средств данной программы дворов, в которых произошло так называемое распаевание. Позиция Горуправы состоит в том, что в такие дворы также должны участвовать в программе благоустройства, однако однозначного подтверждения из федерального центра пока не получено.