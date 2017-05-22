Главная > Новости > Общество

Силуанов предложил ввести в Калуге новый налог

22.05.2017 12:54 23 3363 Дмитрий Ивьев
Силуанов предложил ввести в Калуге новый налог

Министр финансов России Антон СИЛУАНОВ на днях заявил, что курортный сбор может быть распространен на регионы Золотого кольца России, в число которых с 2016 года входит и Калуга.

- Мы много говорим о том, чтобы создавать дополнительные источники доходов для субъектов, как раз для туристического бизнеса — курортный сбор, - цитирует его ТАСС. - Сейчас будет проводиться эксперимент в ряде субъектов. Уверен, что и в регионах Золотого кольца это следующий шаг для того, чтобы поднять финансы и больше иметь возможности для развития инфраструктуры именно туристического бизнеса.

Предполагается, что курортный сбор вначале будет введён в нескольких южных регионах. Если эксперимент признают успешным, его могут распространить на всю страну. Ранее озвучивались данные, что в день каждый турист должен будет платить около 100 рублей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество туризм антон силуанов

Еще новости из рубрики «Общество»

Калужских школьников отправят отдыхать в Рязань 22.05.2017 16:36

Горобцов предложил усилить детские лагеря физруками 22.05.2017 16:21

Растёт число калужан, укушенных клещами 22.05.2017 14:15

Дом Щепочкина открыли для свободного посещения 22.05.2017 09:59

Два болота восстановят в Калужской области 19.05.2017 17:12


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 23 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
чт 25 мая, 18:00
Концерт "Когда на улице весна..."
Гостиные ряды
пт 26 мая, 18:00
Концерт "Путешествие в страну Светофорию"
Гостиные ряды
сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар

Кино

Трио в перьях
Чужой: Завет
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

Сегодня 09:47
Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10