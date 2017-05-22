Силуанов предложил ввести в Калуге новый налог

Министр финансов России Антон СИЛУАНОВ на днях заявил, что курортный сбор может быть распространен на регионы Золотого кольца России, в число которых с 2016 года входит и Калуга.

- Мы много говорим о том, чтобы создавать дополнительные источники доходов для субъектов, как раз для туристического бизнеса — курортный сбор, - цитирует его ТАСС. - Сейчас будет проводиться эксперимент в ряде субъектов. Уверен, что и в регионах Золотого кольца это следующий шаг для того, чтобы поднять финансы и больше иметь возможности для развития инфраструктуры именно туристического бизнеса.

Предполагается, что курортный сбор вначале будет введён в нескольких южных регионах. Если эксперимент признают успешным, его могут распространить на всю страну. Ранее озвучивались данные, что в день каждый турист должен будет платить около 100 рублей.