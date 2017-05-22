Главная > Новости > Общество

Бюджет Калуги пополнился на 43,7 миллиона рублей

22.05.2017 12:39 0 355
Бюджет Калуги пополнился на 43,7 миллиона рублей

22 мая состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра ОДИНОЧНИКОВА.

Были одобрены изменения в бюджете города.

Доходная часть увеличивается на 43,7 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета, кроме того перераспределяются имеющиеся бюджетные средства по предложениям главных распорядителей.

39,1 млн. рублей дополнительно выделяется на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка, 3,6 млн. рублей – на организацию социального обслуживания граждан.

577 тысяч рублей выделяется МБУ «Калугаблагоустройство» на обеспечении выполнения муниципального задания – содержание фонтанов, обустройство детской игровой площадки, 110 тысяч рублей – на содержание объектов благоустройства.

7 миллионов 250 тысяч рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства.

Миллион рублей будет направлен на выполнение работ по ремонту жилых помещений по предписаниям Государственной жилищной инспекции, 350 тысяч – на инвентаризацию общежитий.

700 тысяч рублей дополнительно выделяется на благоустройство размежёванных дворовых территорий. 

Депутаты одобрили поправки в Устав города.

Изменения направлены на приведение Устава Калуги в соответствие с действующим законодательством.

Поправки коснулись такого вопроса местного значения, как организация отдыха детей в каникулярное время. Теперь органы местного самоуправления не только занимаются организацией отдыха детей, но и несут полную ответственность за обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

По предложению депутата Городской Думы Дениса КУРГАНОВА конкретизируются полномочия Городской Управы в сфере муниципально-частного партнёрства.

Также в Устав вносится ряд технических правок.

Был одобрен и рекомендован к утверждению Городской Думой отчёт об исполнении муниципального бюджета за 2016 год.

К сведению был принят отчёт о работе Контрольно-счётной палаты.

Депутаты одобрили ряд предложений по проведению консультативных опросов населения, проживающего на территории  преобразуемых административно-территориальных единиц.

Планируется проведение опроса жителей д. Уварово, д. Андреевское, д. Тинино, д. Галкино, д. Тимошево, д. Канищево, д. Пучково, д. Некрасово, д. Плетенёвка и села Новождамирово

Генеральным планом Калуги предусматривается объединение деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер: они имеют общую границу и фактически слились друг с другом.

Также планируется объединение деревни Андреевское и села Калужской Геологоразведочной партии.

Деревни Тинино, Галкино, Тимошево, Канищево, Пучково, Некрасово, Плетенёвка и село Новождамирово планируется включить в городскую черту Калуги. 

Члены комитета одобрили предложения о награждении Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» директора школы № 26 Елены Климовой и директора школы № 12 Владимира Повереннова.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: oбщество городская дума

Еще новости из рубрики «Общество»

Голосование за победителей проекта «Клиника года-2017» открыто! 22.05.2017 09:29

Депутаты наградят тех, кто активно участвовал в субботниках 18.05.2017 11:00

190 миллионов рублей потратят на дворы, а 100 миллионов - на общественные зоны 11.05.2017 14:38

Константин Горобцов призвал не терять ни минуты при благоустройстве территорий 10.05.2017 17:10

Недобросовестные арендаторы препятствуют пополняемости бюджета 05.05.2017 16:58

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
чт 25 мая, 18:00
Концерт "Когда на улице весна..."
Гостиные ряды
пт 26 мая, 18:00
Концерт "Путешествие в страну Светофорию"
Гостиные ряды
сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар

Кино

Трио в перьях
Чужой: Завет
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

Сегодня 09:47
Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10