Бюджет Калуги пополнился на 43,7 миллиона рублей

22.05.2017 12:39 355

22 мая состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра ОДИНОЧНИКОВА.

Были одобрены изменения в бюджете города.

Доходная часть увеличивается на 43,7 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета, кроме того перераспределяются имеющиеся бюджетные средства по предложениям главных распорядителей.

39,1 млн. рублей дополнительно выделяется на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка, 3,6 млн. рублей – на организацию социального обслуживания граждан.

577 тысяч рублей выделяется МБУ «Калугаблагоустройство» на обеспечении выполнения муниципального задания – содержание фонтанов, обустройство детской игровой площадки, 110 тысяч рублей – на содержание объектов благоустройства.

7 миллионов 250 тысяч рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства.

Миллион рублей будет направлен на выполнение работ по ремонту жилых помещений по предписаниям Государственной жилищной инспекции, 350 тысяч – на инвентаризацию общежитий.

700 тысяч рублей дополнительно выделяется на благоустройство размежёванных дворовых территорий.

Депутаты одобрили поправки в Устав города.

Изменения направлены на приведение Устава Калуги в соответствие с действующим законодательством.

Поправки коснулись такого вопроса местного значения, как организация отдыха детей в каникулярное время. Теперь органы местного самоуправления не только занимаются организацией отдыха детей, но и несут полную ответственность за обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

По предложению депутата Городской Думы Дениса КУРГАНОВА конкретизируются полномочия Городской Управы в сфере муниципально-частного партнёрства.

Также в Устав вносится ряд технических правок.

Был одобрен и рекомендован к утверждению Городской Думой отчёт об исполнении муниципального бюджета за 2016 год.

К сведению был принят отчёт о работе Контрольно-счётной палаты.

Депутаты одобрили ряд предложений по проведению консультативных опросов населения, проживающего на территории преобразуемых административно-территориальных единиц.

Планируется проведение опроса жителей д. Уварово, д. Андреевское, д. Тинино, д. Галкино, д. Тимошево, д. Канищево, д. Пучково, д. Некрасово, д. Плетенёвка и села Новождамирово

Генеральным планом Калуги предусматривается объединение деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер: они имеют общую границу и фактически слились друг с другом.

Также планируется объединение деревни Андреевское и села Калужской Геологоразведочной партии.

Деревни Тинино, Галкино, Тимошево, Канищево, Пучково, Некрасово, Плетенёвка и село Новождамирово планируется включить в городскую черту Калуги.

Члены комитета одобрили предложения о награждении Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» директора школы № 26 Елены Климовой и директора школы № 12 Владимира Повереннова.