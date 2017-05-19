В калужской полиции назначен новый заместитель начальника

В УМВД по Калужской области появился новый заместитель начальника. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Эту должность занял полковник внутренней службы Николай Федорук.
Напомним, что у Сергея Плахих ещё два заместителя – полковник Олег Стефанков и подполковник Алексей Глазков.
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