В калужской полиции назначен новый заместитель начальника

В УМВД по Калужской области появился новый заместитель начальника. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эту должность занял полковник внутренней службы Николай Федорук.

Напомним, что у Сергея Плахих ещё два заместителя – полковник Олег Стефанков и подполковник Алексей Глазков.