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В калужской полиции назначен новый заместитель начальника

19.05.2017 13:02 2 683 Дмитрий Ивьев

В УМВД по Калужской области появился новый заместитель начальника. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эту должность занял полковник внутренней службы Николай Федорук.

Напомним, что у Сергея Плахих ещё два заместителя – полковник Олег Стефанков и подполковник Алексей Глазков.


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Тэги: общество николай федорук сергей плахих олег стефанков алексей глазков

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