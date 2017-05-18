Правительство рассказало, у кого из бюджетников большего всего выросли зарплаты

В четверг, 18 мая, прошла встреча полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Александра БЕГЛОВА и губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА.

Как сообщает пресс-служба правительства, на мероприятии отметили успехи региона в работе над повышением зарплат бюджетникам.

- По семи из десяти категорий специалистов в 2016 году наблюдалось увеличение зарплаты по сравнению с предыдущим периодом, - говорится в сообщении ведомства. - Наибольший рост отмечен по категориям: младший медицинский персонал (115,0%), средний медперсонал (106,3%), врачи (106,2%), педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (104,8%).