Правительство рассказало, у кого из бюджетников большего всего выросли зарплаты

В четверг, 18 мая, прошла встреча полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Александра БЕГЛОВА и губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА.
Как сообщает пресс-служба правительства, на мероприятии отметили успехи региона в работе над повышением зарплат бюджетникам.
- По семи из десяти категорий специалистов в 2016 году наблюдалось увеличение зарплаты по сравнению с предыдущим периодом, - говорится в сообщении ведомства. - Наибольший рост отмечен по категориям: младший медицинский персонал (115,0%), средний медперсонал (106,3%), врачи (106,2%), педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (104,8%).
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