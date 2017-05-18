Пропавшая многодетная мать уехала в Приморский край

Как мы рассказывали, в Калуге дети разыскивали собственную маму. Женщина ушла из дома в минувшие выходные, и больше её никто не видел. Дома у неё осталось пятеро детей.

- Детки очень переживают, - писала в соцсетях Света Шабанова. - Каждый день зовут маму.

В четверг, 18 мая, в пресс-службе УМВД по Калуге нам сообщили, что перед тем, как исчезнуть, женщина уволилась с работы. Стражам порядка удалось выяснить, что она уехала в Приморский край.

Что будет с её детьми, пока не сообщается.