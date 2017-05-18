Пропавшая многодетная мать уехала в Приморский край

Как мы рассказывали, в Калуге дети разыскивали собственную маму. Женщина ушла из дома в минувшие выходные, и больше её никто не видел. Дома у неё осталось пятеро детей.
- Детки очень переживают, - писала в соцсетях Света Шабанова. - Каждый день зовут маму.
В четверг, 18 мая, в пресс-службе УМВД по Калуге нам сообщили, что перед тем, как исчезнуть, женщина уволилась с работы. Стражам порядка удалось выяснить, что она уехала в Приморский край.
Что будет с её детьми, пока не сообщается.
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