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В Калуге дети разыскивают свою многодетную мать

15.05.2017 15:17 8 3298 Елена Французова

В субботу, 13 мая, ушла из дома и до сих пор не вернулась 39-летняя Наталья МАМЕДОВА. Женщина проживает в Калуге на улице Московской. В последний раз её видели на остановке на Правом берегу.

- У этой женщины 5 детей, детки очень переживают, - написала в группе «Калуга жесть» Света Шабанова. - Каждый день зовут маму.

Как нам сообщили в полиции, заявление о пропаже поступило от старших детей женщины. Калужанка не в первый раз уходит из дома. Женщина ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, подчеркнули в МВД.

Приметы:

  • На вид 30-35 лет
  • Глаза зеленые
  • Волосы до плеч

Пропавшая была одета в черную лёгкую болоньевую куртку, узкие синие джинсы, черные полусапожки. С собой у неё была оранжевая сумка через плечо.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 02 или 8 953 469 52 26 (номер её дочери).


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Тэги: происшествие

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